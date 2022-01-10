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09:20 10.01.2022

COVID-19 в Казахстане — сколько регионов находятся в «красной» зоне

рк, ковид, красная зона, матрица Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 января, передает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидситуации на 10 января:

  • в «красной» зоне: Нур-Султан.

  • в «желтой» зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская область.

  • в «зеленой» зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

Динара Халдарова
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