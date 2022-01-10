09:28 10.01.2022
Мажилисмены почтили минутой молчания память погибших в трагических событиях
Фото: Ж.Жумабекова
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин от имени депутатов палаты выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий, произошедших в эти дни в ряде регионов Казахстана, передает Zakon.kz.
С минуты молчания началось сегодня заседание Бюро Мажилиса. Мажилисмены почтили память погибших в результате трагических событий, произошедших в эти дни в ряде регионов стране.
От имени всех депутатов Мажилиса выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в трагических событиях, которые произошли в ряде регионов нашей страны. Разделяем всю боль и горечь невосполнимой утраты. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Ситуация с самого начала находится на контроле главы государства. Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин
Как известно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января 2022 года днем общенационального траура.
Общенациональный траур — Токаев подписал распоряжение
Новость по теме