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Законодательство РК
09:35 10.01.2022

Куда звонить и по каким случаям во время ЧП

Куда звонить при ЧП Фото: pixabay
На период чрезвычайного происшествия в Казахстане работают горячие линии, позвонив на которые можно получить необходимую информацию, сообщает Zakon.kz.

  • Узнать о пострадавших и пропавших без вести — 1414, также на базе этой горячей линии можно получить психологическую помощь.

  • По охране прав детей МОН Казахстана: +7 (7172) 74 25 28, +7 776 170 73 83, +7 777 183 65 67, +7 701 378 66 29.

  • По вопросам оказания медицинской помощи и обязательного соцстрахования на период ЧП: 1406, +7 (7172) 67 41 33, 67 41 34, 67 40 92.

  • Контакт-центр «СК-Фармация» о сбоях в поставке лекарств — 1439.

  • Колл-центр Генпрокуратуры — 115.

  • НПП «Атамекен»: 8 800 080 80 10, +7 (7172) 91 93 00, 1432 (бесплатно по РК), @NPPAtameken_bot, +7 778 410 17 84, +7 778 410 17 36, +7 778 410 17 68, +7 778 189 71 34, +7 778 108 75 89, +7 775 126 18 39, +7 778 124 38 03, +7 775 860 58 79, +7 778 193 34 78, +7 778 410 19 73, +7 778 410 18 44, +7 778 410 17 62, +7 778 193 34 87.

  • По вопросам перелетов АО «Авиационная администрация Казахстана» — 8 (7172) 798 213, 798-214.

  • Возврат казахстанских туристов +7 701 534 05 80.

  • Центр поддержки гражданских инициатив по волонтерской поддержке +7 771 348 83 84, телеграм-чат @eriktiler_kaz.

  • Call-центр Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка — 8 (7272) 371 000.

  • Контакт-центр Нацбанка Казахстана — 1477.

  • Контакт-центр для предпринимателей Halyk Bank — 9595.

Лариса Черненко
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