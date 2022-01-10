Куда звонить и по каким случаям во время ЧП
Узнать о пострадавших и пропавших без вести — 1414, также на базе этой горячей линии можно получить психологическую помощь.
По охране прав детей МОН Казахстана: +7 (7172) 74 25 28, +7 776 170 73 83, +7 777 183 65 67, +7 701 378 66 29.
По вопросам оказания медицинской помощи и обязательного соцстрахования на период ЧП: 1406, +7 (7172) 67 41 33, 67 41 34, 67 40 92.
Контакт-центр «СК-Фармация» о сбоях в поставке лекарств — 1439.
Колл-центр Генпрокуратуры — 115.
НПП «Атамекен»: 8 800 080 80 10, +7 (7172) 91 93 00, 1432 (бесплатно по РК), @NPPAtameken_bot, +7 778 410 17 84, +7 778 410 17 36, +7 778 410 17 68, +7 778 189 71 34, +7 778 108 75 89, +7 775 126 18 39, +7 778 124 38 03, +7 775 860 58 79, +7 778 193 34 78, +7 778 410 19 73, +7 778 410 18 44, +7 778 410 17 62, +7 778 193 34 87.
По вопросам перелетов АО «Авиационная администрация Казахстана» — 8 (7172) 798 213, 798-214.
Возврат казахстанских туристов +7 701 534 05 80.
Центр поддержки гражданских инициатив по волонтерской поддержке +7 771 348 83 84, телеграм-чат @eriktiler_kaz.
Call-центр Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка — 8 (7272) 371 000.
Контакт-центр Нацбанка Казахстана — 1477.
Контакт-центр для предпринимателей Halyk Bank — 9595.