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Открыта горячая линия: куда обратиться пострадавшим от паводков

Куда обратиться пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 09:41 Фото: Zakon.kz
В МЧС опубликовали телефоны горячих линий во время паводков, которые работают круглосуточно в шести регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства для оказания психологической и информационной поддержки и помощи в 6 регионах страны в круглосуточном режиме функционируют телефоны "Горячей линий" МЧС:

  • ЦУКС город Астана: 8 (7172) 704-114;
  • ДЧС Актюбинской области: 8 (7132) 548 - 657;
  • ДЧС ЗКО: 8 (7112) 554 - 088;
  • ДЧС Костанайской области: 8 (7142) 501 - 960;
  • ДЧС Акмолинской области: 8 (7162) 551 - 484;
  • ДЧС Кызылординской области: 8 (7242) 244 - 161.

30 марта в Актюбинской области с крыши затопленной хозпостройки спасли 15 человек.

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