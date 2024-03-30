Открыта горячая линия: куда обратиться пострадавшим от паводков

В МЧС опубликовали телефоны горячих линий во время паводков, которые работают круглосуточно в шести регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства для оказания психологической и информационной поддержки и помощи в 6 регионах страны в круглосуточном режиме функционируют телефоны "Горячей линий" МЧС:

ЦУКС город Астана: 8 (7172) 704-114;

ДЧС Актюбинской области: 8 (7132) 548 - 657;

ДЧС ЗКО: 8 (7112) 554 - 088;

ДЧС Костанайской области: 8 (7142) 501 - 960;

ДЧС Акмолинской области: 8 (7162) 551 - 484;

ДЧС Кызылординской области: 8 (7242) 244 - 161.

30 марта в Актюбинской области с крыши затопленной хозпостройки спасли 15 человек.