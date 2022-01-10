Нигматулин: Мажилис поддерживает решительные шаги и усилия главы государства

О ситуации в Казахстане, а также о предпринимаемых президентом страны мерах спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался на заседании Бюро Палаты, которое началось с минуты молчания.

Говоря в целом о произошедших событиях, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что в это непростое время всем важно проявить ответственность, сохранить единство и сплоченность всего народа.

Сегодня, когда речь идет о судьбе страны, когда речь идет о целостности, о безопасности государства, о сохранении Независимости Казахстана, президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев принял единственно верные и своевременные решения.

Поэтому Мажилис Парламента с первых дней не только поддерживал решительные шаги и усилия главы государства, но и приступил к законодательному обеспечению всех поручений президента страны. Нурлан Нигматулин

Фото: Ж. Жумабекова

По словам спикера Мажилиса, с первых дней, как начались события в городах Жанаозен и Актау, депутаты Палаты были на площади, разговаривали с народом, создали совет, работали вместе с правительственной комиссией в поисках взаимоприемлемого решения. При этом все парламентарии были на постоянной связи со своими регионами.

И все эти дни, мы видим, что глава государства поддерживал диалог со своим народом. Нурлан Нигматулин

Также председатель Мажилиса акцентировал внимание, что перед депутатами стоит задача активно включиться в работу по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.

На заседании бюро сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

Депутатам предстоит взять в работу большой пакет новых законопроектов. Среди них – поправки по вопросам реформирования жилищной политики, изменения и дополнения в УК, УПК и КоАП, касающиеся усиления ответственности за экологические нарушения.

Кроме того, в числе поступивших в Мажилис – законопроект с сопутствующими поправками «О личном подсобном хозяйстве», законодательные новшества по вопросам кинематографии и культуры, а также ряд ратификационных законопроектов.