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Законодательство РК
10:15 10.01.2022

ЭСФ можно выписывать в бумажном виде

бумажные счета-фактуры Фото: pixabay
Как выписывать электронные счета-фактуры в период ЧП и выписывать чеки, рассказали в Комитете госдоходов, сообщает Zakon.kz.
В связи с введением чрезвычайного положения и техническими сбоями в работе сети интернет... комитетом подписан протокол о признании технической ошибки за период с 5 по 19 января 2022 года. В случае необходимости налогоплательщики вправе выписать счет-фактуру на бумажном носителе, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 15 календарных дней после 19 января 2022 года.Комитет госдоходов

Как отмечается, штрафные санкции применяться не будут.

О работе онлайн-ККМ в режиме ЧП

В КГД также рассказали, что на период объявления режима ЧП и отсутствия интернета предприниматели могут выдавать товарные чеки вместо фискальных чеков онлайн контрольно-кассовых машин.

В ведомстве напомнили, что товарный чек выдается в случае отсутствия электроэнергии или неисправности ККМ, в том числе отсутствия передачи данных с онлайн-ККМ через сети телекоммуникаций, предоставляемых оператором фискальных данных.

Лариса Черненко
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