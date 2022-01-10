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Законодательство РК
10:29 10.01.2022

Обменные пункты в Алматы пока работать не будут — Нацбанк

Обменные пункты Алматы Фото: Zakon.kz
В Национальном банке РК сообщили, что деятельность обменных пунктов банков второго уровня приостанавливается для их безопасности и сохранности, передает корреспондент Zakon.kz.

Как указывается в сообщении финрегулятора, приняты меры по обеспечению стабильности финансовой системы. Отмечается, что в связи с нестабильной работой интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алматы и других регионах восстановление работы банковской системы будет осуществляться поэтапно, исходя из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса.

По мере стабилизации ситуации в городе Алматы и других регионах, а также восстановления каналов связи будут приняты меры по возобновлению торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведению международных платежей и переводов.

В связи с этим деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов.Пресс-служба Нацбанка РК

Также, по данным Нацбанка, 10 января в штатном режиме будут запущены платежные системы РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка» для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета, в том числе зачисления пенсий, пособий и заработных плат на счета граждан. Это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны.

В целях поддержания ликвидности финансовых организаций с 10 января 2022 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) будет обеспечено функционирование рынка операций РЕПО и рынка государственных ценных бумаг в тенге.

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