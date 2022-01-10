Ситуация в Акмолинской области стабильная — аким

В ходе совещания аким отметил, что ситуация в области стабильная.

Благодаря слаженной работе сотрудников всех правоохранительных, государственных органов, департамента по чрезвычайным ситуациям и обороны, наших общественников обстановка в регионе стабилизируется. И сегодня хотелось особенно поблагодарить работников полиции за самоотверженность. Рискуя своей жизнью, они стоят на страже правопорядка. Ермек Маржикпаев

По его словам, в регионе решен вопрос со снятием наличности и приобретением товаров. Для решения этого вопроса «Народный банк» при содействии департамента полиции с 7 января начал заправку банкоматов по городу Кокшетау. С сегодняшнего дня будет осуществлена заправка банкоматов в районных центрах.

Кроме того, наличностью обеспечены четыре банкомата «Сбербанка». В ближайшие дни будет прорабатываться вопрос и с другими банками.

В торговой сети имеется необходимое количество продуктов питания и средств первой необходимости.

По итогам совещания руководитель области дал ряд поручений ответственным службам.

В частности, по завершению установки блокпостов в запланированных местах, усилению контроля за соблюдением ценовой политики на социально значимые товары, коммунальные услуги, уголь, ГСМ, газ и другие.

К слову, в регионе цена на газ определена в размере 70 тенге. В отдаленных на более 200 км от областного центра местах цена составляет 75 тенге. На сегодня в области 120 газозаправочных станций осуществляют заправку сжиженного газа по ценам, установленным Агентством РК по защите и развитию конкуренции.