Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр обратился к казахстанцам

Тяжелейшее испытание переживает народ Казахстана в эти дни. Наша страна подверглась коварному нападению экстремистов, которые использовали самые жестокие средства для того, чтобы запугать людей, заставить их выполнять свою порочную волю, уничтожить принципы добрососедства и терпимости, разрушить государственный суверенитет. Глава Православной церкви Казахстана

Как отметил президент Республики Касым-Жомарт Токаев: «нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами».

Совершенные в священные рождественские дни циничные злодеяния требуют решительного осуждения, всестороннего противодействия и безотлагательного усиления сотрудничества всего мирового сообщества по противодействию терроризму. Хаос и насилие должны быть остановлены во имя торжества правды и мирной жизни граждан. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Православная церковь Казахстана всецело поддерживает мудрое и своевременное решение главы государства призвать на помощь в республику миротворческие силы ОДКБ.

Уже сейчас все мы видим добрые результаты по восстановлению в Казахстане безопасности и конституционного порядка, свидетельствующие о правильности и актуальности позиции президента в решении этих вопросов. Здоровые силы общества должны сплотиться вокруг главы государства Касым-Жомарта Токаева, чтобы преодолеть кризис и обеспечить целостность страны.

Мы – народ Казахстана – одна большая многонациональная и многоконфессиональная семья. Постараемся в нелегких обстоятельствах проявлять сочувствие, оказывать внимание и поддержку тем, кого коснулась беда, помогать страждущим, ободрять опечаленных и унывающих. Глава Православной церкви Казахстана

В эти скорбные дни он пожелал родным и близким погибших утешения свыше, раненым – скорейшего исцеления, всем, кто трудится для преодоления последствий случившегося, – мужества и укрепления сил, а всему народу Казахстана – единодушия, сплоченности и решительности в борьбе с экстремизмом.