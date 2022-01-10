11:25 10.01.2022
Курсы валют на 10 января
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), 10 января средневзвешенный курс доллара составляет 431,82 тенге, передает Zakon.kz.
Cредневзвешенные курсы евро и российского рубля не сообщаются.
По данным Нацбанка, установлены следующие курсы валют на 10 января 2022 года:
доллар США — 431,81 тенге;
евро — 488,16 тенге;
российский рубль — 5,7 тенге;
китайский юань — 67,85 тенге.
При этом обменные пункты в Алматы, Нур-Султане и других казахстанских городах не работают.