Cредневзвешенные курсы евро и российского рубля не сообщаются.

По данным Нацбанка, установлены следующие курсы валют на 10 января 2022 года:

доллар США — 431,81 тенге;

евро — 488,16 тенге;

российский рубль — 5,7 тенге;

китайский юань — 67,85 тенге.

При этом обменные пункты в Алматы, Нур-Султане и других казахстанских городах не работают.