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11:25 10.01.2022

Курсы валют на 10 января

курсы валют Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), 10 января средневзвешенный курс доллара составляет 431,82 тенге, передает Zakon.kz.

Cредневзвешенные курсы евро и российского рубля не сообщаются.

По данным Нацбанка, установлены следующие курсы валют на 10 января 2022 года:

  • доллар США — 431,81 тенге;

  • евро — 488,16 тенге;

  • российский рубль — 5,7 тенге;

  • китайский юань — 67,85 тенге.

При этом обменные пункты в Алматы, Нур-Султане и других казахстанских городах не работают.

Лариса Черненко
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