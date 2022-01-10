11:38 10.01.2022
В Алматы зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи
Фото: Zakon.kz
Службой скорой помощи кроме вызовов, связанных с беспорядками, обслуживались своевременно все экстренные обращения.
Произошло 12 нападений на сотрудников ССМП, травмированы пять сотрудников ССМП (два водителя и три фельдшера).Городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы
За время беспорядков повреждено 32 автомашины скорой помощи (разбиты фары, стекла, кузов и т. д.), четыре автомашины приведены в негодное состояние, три машины были захвачены и возвращены.