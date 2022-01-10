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11:38 10.01.2022

В Алматы зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи

скорая помощь Фото: Zakon.kz
Получили травмы два водителя и три фельдшера, передает Zakon.kz.

Службой скорой помощи кроме вызовов, связанных с беспорядками, обслуживались своевременно все экстренные обращения.

Произошло 12 нападений на сотрудников ССМП, травмированы пять сотрудников ССМП (два водителя и три фельдшера).Городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы

За время беспорядков повреждено 32 автомашины скорой помощи (разбиты фары, стекла, кузов и т. д.), четыре автомашины приведены в негодное состояние, три машины были захвачены и возвращены.

Анастасия Стативкина
Беспорядки-2022 Алматы
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