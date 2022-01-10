В Алматы зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи

Службой скорой помощи кроме вызовов, связанных с беспорядками, обслуживались своевременно все экстренные обращения.

Произошло 12 нападений на сотрудников ССМП, травмированы пять сотрудников ССМП (два водителя и три фельдшера). Городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы

За время беспорядков повреждено 32 автомашины скорой помощи (разбиты фары, стекла, кузов и т. д.), четыре автомашины приведены в негодное состояние, три машины были захвачены и возвращены.