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Законодательство РК
11:41 10.01.2022

Психотропные вещества и пистолеты пытались провести через блокпост в Атырау

изъятие Фото: polisia.kz
В период чрезвычайного положения во время несения службы на блокпосту сотрудники полиции задержали автомобиль, который пытался провезти холодное оружие, а также реализаторов психотропных веществ, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД РК, 9 января на въезде в город Атырау на блокпосту было задержано авто, в котором было обнаружено около 10 охотничьих ножей.

Также сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности на территории города были задержаны четверо жителей областного центра, которые занимались реализацией сильнодействующих лекарственных препаратов. При их задержании было изъято два пистолета (один газовый, один травмат), 736 таблеток и 236 ампул сильнодействующих лекарственных препаратов.

Полиция начала следственные действия.

Елена Беляева
Атырау
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