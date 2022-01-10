Психотропные вещества и пистолеты пытались провести через блокпост в Атырау

Как сообщает пресс-служба МВД РК, 9 января на въезде в город Атырау на блокпосту было задержано авто, в котором было обнаружено около 10 охотничьих ножей.

Также сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности на территории города были задержаны четверо жителей областного центра, которые занимались реализацией сильнодействующих лекарственных препаратов. При их задержании было изъято два пистолета (один газовый, один травмат), 736 таблеток и 236 ампул сильнодействующих лекарственных препаратов.

Полиция начала следственные действия.