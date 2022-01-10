Ряд отделений «Банка Хоум Кредит» с 10 января работает в штатном режиме

В эти непростые дни мы прилагаем все усилия, чтобы поскорее обеспечить вам доступ к сервисам нашего банка. Уже сейчас мобильное приложение «Банк Хоум Кредит» доступно, в том числе без интернета. Вы легко можете оплачивать карточками нашего банка любые платежи. «Банк Хоум Кредит»

Для связи доступен наш контакт-центр с 9:00 до 21:00 по следующим номерам:

мобильный: 7373, 7979;

городской: +7 (727) 244 54 77.