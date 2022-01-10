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Законодательство РК
12:01 10.01.2022

Ряд отделений «Банка Хоум Кредит» с 10 января работает в штатном режиме

Банк Хоум Кредит Фото: homecredit.kz
С 10 января ряд отделений «Банка Хоум Кредит» работает в штатном режиме.
В эти непростые дни мы прилагаем все усилия, чтобы поскорее обеспечить вам доступ к сервисам нашего банка. Уже сейчас мобильное приложение «Банк Хоум Кредит» доступно, в том числе без интернета. Вы легко можете оплачивать карточками нашего банка любые платежи.«Банк Хоум Кредит»

Для связи доступен наш контакт-центр с 9:00 до 21:00 по следующим номерам:

  • мобильный: 7373, 7979;

  • городской: +7 (727) 244 54 77.

С 10 января в штатном режиме работает ряд отделений по Казахстану, а также будут доступны терминалы и банкоматы. Просим ознакомиться со списком по ссылке. Следите за новостями и берегите себя!«Банк Хоум Кредит»
Динара Халдарова
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