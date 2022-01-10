11:51 10.01.2022
Цена на сжиженный газ в Атырау снижена, ажиотажа на АЗС нет
Фото: Zakon.kz
В региональной службе коммуникаций рассказали о том, что на газозаправочных станциях города теперь отпускают сжиженный газ по 50 тг за литр, в отдаленных районах — по 55 тг, передает Zakon.kz.
Ажиотажа и длинных очередей на АЗС не наблюдается, в целом обстановка спокойная, работа идет в штатном режиме.Региональная служба коммуникаций
Как пишет портал «Мой город», водители авто на газу положительно отзываются о принятом главой государства решении о снижении цены на сжиженный газ в регионе.