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Законодательство РК
11:51 10.01.2022

Цена на сжиженный газ в Атырау снижена, ажиотажа на АЗС нет

газ Фото: Zakon.kz
В региональной службе коммуникаций рассказали о том, что на газозаправочных станциях города теперь отпускают сжиженный газ по 50 тг за литр, в отдаленных районах — по 55 тг, передает Zakon.kz.
Ажиотажа и длинных очередей на АЗС не наблюдается, в целом обстановка спокойная, работа идет в штатном режиме.Региональная служба коммуникаций

Как пишет портал «Мой город», водители авто на газу положительно отзываются о принятом главой государства решении о снижении цены на сжиженный газ в регионе.

Елена Беляева
Атырауская область
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