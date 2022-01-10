Цена на сжиженный газ в Атырау снижена, ажиотажа на АЗС нет

Ажиотажа и длинных очередей на АЗС не наблюдается, в целом обстановка спокойная, работа идет в штатном режиме. Региональная служба коммуникаций

Как пишет портал «Мой город», водители авто на газу положительно отзываются о принятом главой государства решении о снижении цены на сжиженный газ в регионе.