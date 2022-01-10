Павлодарцы сообщают о фактах нарушения режима ЧП

Кроме того, горожане просили проверить незнакомый автотранспорт, сообщали о соседях и знакомых, имеющих оружие, и о других фактах.

Так, в период с 5 по 10 января 2022 года поступило порядка 4500 вызовов в Центр оперативного управления города Павлодара, который работает в круглосуточном режиме, контролируя состояние оперативной обстановки, координируя действия нарядов комплексных сил полиции по оперативному реагированию на любое происшествие. Именно сюда стекается вся информация о правонарушениях, преступлениях и происшествиях, совершенных на территории областного центра. Комендант Павлодарской области Нурлан Масимов

Отмечается, что если в обычные дни операторы полиции принимали от 300 до 500 сообщений, то сейчас за сутки поступило 1203 вызова.

Так, законопослушные жители сообщали о скоплении людей на улице, в другом случае, возле магазина по улице Сатпаева горожанин сообщил о подозрительном разговоре прохожего по телефону.

Факты нарушений комендантского часа фиксировались и посредством камер ЦОУ, установленных на городских улицах. С их помощью инспекторы ЦОУ ведут видеонаблюдение за состоянием оперативной обстановки, что позволяет своевременно пресекать противоправные действия.

Как сообщили в комендатуре Павлодарской области, всего в регионе за нарушение времени пребывания в условиях комендантского часа по ст. 476 КРКоАП привлечено к ответственности 479 граждан.