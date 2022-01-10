В ходе беспорядков в ВКО пострадали около 70 военнослужащих

Отмечается, что было уничтожено 11 полицейских автомобилей, 10 были повреждены.

В ходе беспорядков с 5 по 9 января 2022 года задержаны более тысячи человек, 66 арестованы. Возбуждены уголовные дела. За нарушение комендантского часа привлечены к административной ответственности семь граждан. Пресс-служба ДП ВКО

Для обеспечения общественного правопорядка мобилизованы силы правоохранительных органов. Также приняты меры по недопущению осложнения общественно-политической и социальной ситуации в регионе.