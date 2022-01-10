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Законодательство РК
12:05 10.01.2022

В ходе беспорядков в ВКО пострадали около 70 военнослужащих

Полиция города Фото: Zakon.kz
По информации ДП ВКО, в ходе беспорядков и радикальных действий преступников травмированы 69 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии РК, передает Zakon.kz.

Отмечается, что было уничтожено 11 полицейских автомобилей, 10 были повреждены.

В ходе беспорядков с 5 по 9 января 2022 года задержаны более тысячи человек, 66 арестованы. Возбуждены уголовные дела. За нарушение комендантского часа привлечены к административной ответственности семь граждан.Пресс-служба ДП ВКО

Для обеспечения общественного правопорядка мобилизованы силы правоохранительных органов. Также приняты меры по недопущению осложнения общественно-политической и социальной ситуации в регионе.

В настоящее время в Восточно-Казахстанской области обстановка стабилизирована.

Оксана Житникова
Беспорядки-2022 Восточно-Казахстанская область
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