12:05 10.01.2022
В ходе беспорядков в ВКО пострадали около 70 военнослужащих
Фото: Zakon.kz
По информации ДП ВКО, в ходе беспорядков и радикальных действий преступников травмированы 69 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии РК, передает Zakon.kz.
Отмечается, что было уничтожено 11 полицейских автомобилей, 10 были повреждены.
В ходе беспорядков с 5 по 9 января 2022 года задержаны более тысячи человек, 66 арестованы. Возбуждены уголовные дела. За нарушение комендантского часа привлечены к административной ответственности семь граждан.Пресс-служба ДП ВКО
Для обеспечения общественного правопорядка мобилизованы силы правоохранительных органов. Также приняты меры по недопущению осложнения общественно-политической и социальной ситуации в регионе.
В настоящее время в Восточно-Казахстанской области обстановка стабилизирована.