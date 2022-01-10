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12:08 10.01.2022

Елена Рыбакина завоевала «серебро» в Аделаиде

теннис Фото: пресс-служба ФТК
Старт теннисного сезона 2022 года стал успешным для казахстанских атлетов. Первая ракетка Казахстана заняла вторую позицию на престижном турнире серии WTA 500, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, в решающем матче Рыбакина уступила сильнейшей на данный момент теннисистке мира австралийке Эшли Барти со счетом 3:6, 2:6.

За один час пять минут игры соперницы сделали по шесть эйсов и по две двойные ошибки. Австралийка увеличила преимущество в личных встречах до 2:0. За выход в финал Рыбакина получит 305 рейтинговых очков.

Отмечается, что соревнования в Мельбурне и в Аделаиде входят в серию разминочных перед Открытым чемпионатом Австралии, который начнется 17 января.

Елена Беляева
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