Елена Рыбакина завоевала «серебро» в Аделаиде

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, в решающем матче Рыбакина уступила сильнейшей на данный момент теннисистке мира австралийке Эшли Барти со счетом 3:6, 2:6.

За один час пять минут игры соперницы сделали по шесть эйсов и по две двойные ошибки. Австралийка увеличила преимущество в личных встречах до 2:0. За выход в финал Рыбакина получит 305 рейтинговых очков.

Отмечается, что соревнования в Мельбурне и в Аделаиде входят в серию разминочных перед Открытым чемпионатом Австралии, который начнется 17 января.