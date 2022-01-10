Банковский сектор работает в стабильном режиме — АРРФР

Так, сообщается, что банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и корпоративных клиентов.

Собственный капитал банковского сектора составил 4,6 трлн тенге. Сегодня достаточность капитала банков более чем в три раза превышает минимальные требования, установленные законодательством. АРРФР

По данным агентства, высоколиквидные активы составили порядка 12,3 трлн тенге, или 33,4% от активов. Текущие значения нормативов ликвидности превышают установленные законодательством значения более чем в четыре раза.

Также сообщается, что для создания дополнительного запаса ликвидности банковского сектора в рамках реализации денежно-кредитной политики Национальный банк возобновит ежедневные операции с банками второго уровня по предоставлению и изъятию ликвидности, включая операции прямого и обратного РЕПО, депозитный аукцион, выпуск краткосрочных нот Нацбанка.

При необходимости на денежном рынке будет применяться механизм экстренного обеспечения ликвидностью через операции РЕПО и своп на сроки до трех месяцев на Казахстанской фондовой бирже. АРРФР

Как отметили в агентстве, на сегодняшний день риски для вкладчиков банков отсутствуют. Депозиты казахстанцев в банках в соответствии с законодательством гарантированы АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

Агентство продолжит усиленный мониторинг ситуации в банковском секторе в целях обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг, говорится в сообщении.