12:18 10.01.2022
КНБ: Ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем
Фото: Zakon.kz
По состоянию на 10 января ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем, передает Zakon.kz.
С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз.
Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Пресс-служба КНБ РК
Обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов.
По информации ведомства, проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Осуществляется фиксация и сбор следов преступной деятельности.
Призываем всех граждан оказать содействие органам правопорядка в установлении лиц, причастных к террористической деятельности. В добровольном порядке сдавать огнестрельное оружие и боеприпасы, похищенные в ходе массовых беспорядков.Пресс-служба КНБ РК