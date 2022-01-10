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Законодательство РК
12:18 10.01.2022

КНБ: Ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем

беспорядки алматы Фото: Zakon.kz
По состоянию на 10 января ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем, передает Zakon.kz.

С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз.

Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Пресс-служба КНБ РК

Обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов.

По информации ведомства, проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Осуществляется фиксация и сбор следов преступной деятельности.

Призываем всех граждан оказать содействие органам правопорядка в установлении лиц, причастных к террористической деятельности. В добровольном порядке сдавать огнестрельное оружие и боеприпасы, похищенные в ходе массовых беспорядков.Пресс-служба КНБ РК
Анастасия Стативкина
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