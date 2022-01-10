КНБ: Ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем

С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз.

Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Пресс-служба КНБ РК

Обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов.

По информации ведомства, проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Осуществляется фиксация и сбор следов преступной деятельности.