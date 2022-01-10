В Казахстане утвердили предельные цены на сжиженный газ

Так, установлена предельная розничная цена с НДС за 1 литр, за исключением отдаленных районов, а также предельная розничная цена с НДС для отдаленных районов (свыше 200 км) от областного центра.

Цена на сжиженный газ (за литр) составила:

в Нур-Султане — 70 тенге;

в Алматы — 65 тенге;

в Актюбинской области — 50 и 55 тенге;

в Атырауской области — 50 и 55 тенге;

в Акмолинской области — 70 и 75 тенге;

в Алматинской области — 70 и 75 тенге;

в Восточно-Казахстанской области — 60 и 65 тенге;

в Жамбылской области — 60 и 65 тенге;

в Западно-Казахстанской области — 60 и 65 тенге;

в Костанайской области — 70 и 75 тенге;

в Кызылординской области — 60 и 65 тенге;

в Карагандинской области — 70 и 75 тенге;

в Мангистауской области — 50 и 55 тенге;

в Павлодарской области — 70 и 75 тенге;

в Северо-Казахстанской области — 70 и 75 тенге;

в Туркестанской области — 60 и 65 тенге;

в Шымкенте — 60 тенге.

Также установлены предельные цены на оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки: