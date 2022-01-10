В Казахстане утвердили предельные цены на сжиженный газ
Так, установлена предельная розничная цена с НДС за 1 литр, за исключением отдаленных районов, а также предельная розничная цена с НДС для отдаленных районов (свыше 200 км) от областного центра.
Цена на сжиженный газ (за литр) составила:
в Нур-Султане — 70 тенге;
в Алматы — 65 тенге;
в Актюбинской области — 50 и 55 тенге;
в Атырауской области — 50 и 55 тенге;
в Акмолинской области — 70 и 75 тенге;
в Алматинской области — 70 и 75 тенге;
в Восточно-Казахстанской области — 60 и 65 тенге;
в Жамбылской области — 60 и 65 тенге;
в Западно-Казахстанской области — 60 и 65 тенге;
в Костанайской области — 70 и 75 тенге;
в Кызылординской области — 60 и 65 тенге;
в Карагандинской области — 70 и 75 тенге;
в Мангистауской области — 50 и 55 тенге;
в Павлодарской области — 70 и 75 тенге;
в Северо-Казахстанской области — 70 и 75 тенге;
в Туркестанской области — 60 и 65 тенге;
в Шымкенте — 60 тенге.
Также установлены предельные цены на оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки:
в Актюбинской области — 45 455 тенге;
в Мангистауской области — 45 455 тенге;
в Восточном макрорегионе — 52 728 тенге;
в Западном макрорегионе — 45 455 тенге;
в Северном макрорегионе — 54 909 тенге;
в Южном макрорегионе — 58 182 тенге.