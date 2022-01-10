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Законодательство РК
12:32 10.01.2022

В Казахстане утвердили предельные цены на сжиженный газ

утверждены предельные цены Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
И.о. председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК подписал приказ от 5 января 2022 года «О введении временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа», сообщает Zakon.kz.

Так, установлена предельная розничная цена с НДС за 1 литр, за исключением отдаленных районов, а также предельная розничная цена с НДС для отдаленных районов (свыше 200 км) от областного центра.

Цена на сжиженный газ (за литр) составила:

  • в Нур-Султане — 70 тенге;

  • в Алматы — 65 тенге;

  • в Актюбинской области — 50 и 55 тенге;

  • в Атырауской области — 50 и 55 тенге;

  • в Акмолинской области — 70 и 75 тенге;

  • в Алматинской области — 70 и 75 тенге;

  • в Восточно-Казахстанской области — 60 и 65 тенге;

  • в Жамбылской области — 60 и 65 тенге;

  • в Западно-Казахстанской области — 60 и 65 тенге;

  • в Костанайской области — 70 и 75 тенге;

  • в Кызылординской области — 60 и 65 тенге;

  • в Карагандинской области — 70 и 75 тенге;

  • в Мангистауской области — 50 и 55 тенге;

  • в Павлодарской области — 70 и 75 тенге;

  • в Северо-Казахстанской области — 70 и 75 тенге;

  • в Туркестанской области — 60 и 65 тенге;

  • в Шымкенте — 60 тенге.

Также установлены предельные цены на оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки:

  • в Актюбинской области — 45 455 тенге;

  • в Мангистауской области — 45 455 тенге;

  • в Восточном макрорегионе — 52 728 тенге;

  • в Западном макрорегионе — 45 455 тенге;

  • в Северном макрорегионе — 54 909 тенге;

  • в Южном макрорегионе — 58 182 тенге.

Лариса Черненко
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