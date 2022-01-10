13:46 10.01.2022
Казахстан пережил самый масштабный кризис за всю историю независимости — Токаев
Фото: Акорда
С минуты молчания началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент Zakon.kz.
За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости. С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша организация в целом.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Глава государства обратился со словами благодарности за помощь ко всем руководителям стран, входящих в ОДКБ.
Хочу поблагодарить нашего председателя Николу Воваевича Пашиняна за оперативную работу по согласованию необходимых документов. Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. С вами, уважаемый Владимир Владимирович, мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну.Касым-Жомарт Токаев
Он также поблагодарил президентов Беларуси Александра Лукашенко, Кыргызстана — Садыра Жапарова, Таджикистана — Эмомали Рахмона за политическое братство.
Сегодня у нас общенациональный траур по погибшим в дни трагедии в Казахстане. Я искренне благодарю вас за соболезнования по этому случаю.Президент РК