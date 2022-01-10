13:53 10.01.2022
Бой вокруг здания ДП Алматы продолжался две ночи — Токаев
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном заседании ОДКБ озвучил некоторые подробности штурма Департамента полиции Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.
В Алматы и других городах шли настоящие бои. Например, бой вокруг здания ДП Алматы продолжался две ночи. Полицейские отбивались от атак террористов.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По его словам, только в Алматы было захвачено семь магазинов. Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов с винтовками.
Президент добавил, что террористы использовали собственную связь, переодевались в форму сотрудников правоохранительных органов.
Они цинично прикрывались участниками массовых беспорядков, которые служили для них живым щитом. Имея численное преимущество как минимум в пять раз, бандиты нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы. Имели место варварские нападения на больницы. Чтобы распылить ресурсы государства, организаторы нападения развернули самый широкий фронт. Агрессия охватила одновременно 11 регионов, но основной удар был направлен на Алматы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев