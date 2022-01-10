Бой вокруг здания ДП Алматы продолжался две ночи — Токаев

В Алматы и других городах шли настоящие бои. Например, бой вокруг здания ДП Алматы продолжался две ночи. Полицейские отбивались от атак террористов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, только в Алматы было захвачено семь магазинов. Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов с винтовками.

Президент добавил, что террористы использовали собственную связь, переодевались в форму сотрудников правоохранительных органов.