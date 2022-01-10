2716 человек доставили в полицию Шымкента с момента начала беспорядков

Как сообщает пресс-служба МВД РК, на сегодня к административной ответственности привлечены 177 граждан, из них 175 арестованы на 15 суток и двое оштрафованы. За нарушение комендантского часа к административной ответственности привлечены 33 правонарушителя, из них арестовано 25 лиц. На блокпостах проверено 7 тыс. автомашин.

Задержаны восемь лиц, подозреваемых в участии в беспорядках. При осмотре автомашины изъят один газовый пистолет. У подозреваемых изъяты обрез калибра 16 мм с шестью патронами, травматический пистолет, переделанный на боевой калибр 9 мм с пятью боевыми патронами 9 мм, 67 боевых патронов калибра 7,62 мм и три боевых патрона калибра 5,45 мм. А также изъяты 26 новых мобильных телефонов, похищенных из торгового центра «Апорт» Алматинской области во время беспорядков.

По всем возбужденным уголовным делам 52 участника массовых беспорядков водворены в изолятор временного содержания.

Для поддержания жизнедеятельности города под сопровождением вооруженной охраны полиции заполняются банкоматы банков.

В настоящее время департамент полиции совместно с силами войсковых частей и департамента по чрезвычайным ситуациям работают в режиме чрезвычайного положения, выставлены блокпосты на границах города, осуществляется комендантский час, усилена охрана стратегических объектов, общественно-политическая ситуация в городе под контролем.