Предельные цены на бензин установлены в регионах Казахстана

Речь идет о нефтепродуктах, на которые установлено государственное регулирование цен.

Так, установлены предельные цены на литр в следующем размере (с учетом НДС):

бензин марки Аи-80 — 89 тг;

бензин Аи-92 — 182 тг;

бензин Аи-93 — 182 тг;

бензин Аи-95 — 215 тг.

Цены на дизельное топливо (летнее, межсезонное) составляют: