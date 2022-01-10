13:54 10.01.2022
Предельные цены на бензин установлены в регионах Казахстана
Фото: Zakon.kz
Приказом и. о. министра энергетики РК от 6 января 2022 года установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о нефтепродуктах, на которые установлено государственное регулирование цен.
Так, установлены предельные цены на литр в следующем размере (с учетом НДС):
бензин марки Аи-80 — 89 тг;
бензин Аи-92 — 182 тг;
бензин Аи-93 — 182 тг;
бензин Аи-95 — 215 тг.
Цены на дизельное топливо (летнее, межсезонное) составляют:
в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях — 260 тг за литр;
в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях – 230 тг за литр.