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Законодательство РК
13:54 10.01.2022

Предельные цены на бензин установлены в регионах Казахстана

бензин цены Фото: Zakon.kz
Приказом и. о. министра энергетики РК от 6 января 2022 года установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о нефтепродуктах, на которые установлено государственное регулирование цен.

Так, установлены предельные цены на литр в следующем размере (с учетом НДС):

  • бензин марки Аи-80 — 89 тг;

  • бензин Аи-92 — 182 тг;

  • бензин Аи-93 — 182 тг;

  • бензин Аи-95 — 215 тг.

Цены на дизельное топливо (летнее, межсезонное) составляют:

  • в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях — 260 тг за литр;

  • в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях – 230 тг за литр.

Лариса Черненко
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