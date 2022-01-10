Токаев озвучил хронологию трагических событий в Казахстане

Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка — год, два, три — покажет следствие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки, шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности, все эти действия решительно пресекались, но реализаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных выступлений.

Президент добавил, что в качестве повода было использовано недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на газ.

Прошли митинги, участники которых выдвинули социально-экономические и общественно-политические требования. Все они были услышаны и выполнены государством. Правительство ушло в отставку. Цены на газ были заморожены на прежнем уровне. Мы объявили о принятии комплекса конкретных социально-экономических мер и четкого плана общественно-политических реформ. Но для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело никакого значения. Президент Казахстана

Глава государства отметил, что под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков, как по единой команде появились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы.