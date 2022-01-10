Количество жертв среди мирного населения уточняется — президент

Казахстанские силовые структуры сумели в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападавшим, взяв ситуацию под свой контроль. К сожалению, это далось очень дорогой ценой — потерями среди силовиков и мирных жителей. Погибло 16 сотрудников силовых структур. Более 1300 получили ранения. К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения, их количество уточняется. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что по всей стране пострадало 1270 субъектов бизнеса, разграблено более 100 ТРЦ и банков, было повреждено и сожжено около 500 единиц полицейского автотранспорта.

Он добавил, что причинен огромный материальный ущерб, размер которого оценивает специальная правительственная комиссия.