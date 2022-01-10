14:29 10.01.2022
Количество жертв среди мирного населения уточняется — президент
Фото: Zakon.kz
Уточняется количество жертв среди мирного населения в результате нападения террористов, сказал на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Казахстанские силовые структуры сумели в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападавшим, взяв ситуацию под свой контроль. К сожалению, это далось очень дорогой ценой — потерями среди силовиков и мирных жителей. Погибло 16 сотрудников силовых структур. Более 1300 получили ранения. К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения, их количество уточняется.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент напомнил, что по всей стране пострадало 1270 субъектов бизнеса, разграблено более 100 ТРЦ и банков, было повреждено и сожжено около 500 единиц полицейского автотранспорта.
Он добавил, что причинен огромный материальный ущерб, размер которого оценивает специальная правительственная комиссия.
С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы. Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти.Глава государства