14:50 10.01.2022
Токаев рассказал, сколько миротворцев ОДКБ находятся в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Востребованность и эффективность ОДКБ как военно-политической организации подчеркнул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент Zakon.kz.
В связи с решением Совета коллективной безопасности в РК развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники. Они реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Он уточнил, что это первая миротворческая миссия ОДКБ.
Уверен, что организация получит полезный положительный опыт, будут проанализированы узкие места и сделаны соответствующие выводы, внесены корректировки в регулирующие документы. В целом, хочу подчеркнуть, что ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств. Глава государства
По словам президента РК, фактически произошедшие события стали переломным моментом в развитии организации, которая обрела новое качество как сильный международный институт.
Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для всего пространства коллективной безопасности, и поэтому нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ. И Казахстан внесет свой вклад в это дело.Касым-Жомарт Токаев