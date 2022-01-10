Токаев рассказал, сколько миротворцев ОДКБ находятся в Казахстане

В связи с решением Совета коллективной безопасности в РК развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники. Они реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Он уточнил, что это первая миротворческая миссия ОДКБ.

Уверен, что организация получит полезный положительный опыт, будут проанализированы узкие места и сделаны соответствующие выводы, внесены корректировки в регулирующие документы. В целом, хочу подчеркнуть, что ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств. Глава государства

По словам президента РК, фактически произошедшие события стали переломным моментом в развитии организации, которая обрела новое качество как сильный международный институт.