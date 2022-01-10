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14:59 10.01.2022

Президент заявил о попытке захвата власти и госпереворота в Казахстане

власть политика беспорядки Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Главной целью организаторов беспорядков в Казахстане был захват власти и попытка государственного переворота, заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде появились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические мотивы отошли на второй и третий планы. О них забыли. Вслед за этим развернулась горячая фаза, и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной их главная цель — подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что все эти боевые действия координировались из одного центра.

Президент отметил, что о координации боевых действий свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы.

По его словам, агрессия охватила одновременно 11 регионов, но основной удар был направлен против Алматы.

Как вы знаете, это крупнейший город и финансовый центр нашей страны. Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга Казахстана, а затем и всей страны. Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента. По сути это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами.Президент Казахстана
Айша Тулеубекова
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