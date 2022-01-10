Президент заявил о попытке захвата власти и госпереворота в Казахстане

Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде появились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические мотивы отошли на второй и третий планы. О них забыли. Вслед за этим развернулась горячая фаза, и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной их главная цель — подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что все эти боевые действия координировались из одного центра.

Президент отметил, что о координации боевых действий свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы.

По его словам, агрессия охватила одновременно 11 регионов, но основной удар был направлен против Алматы.