Мы представим миру доказательства террористической агрессии против Казахстана — Токаев

Устав Организации Объединенных Наций признает за каждым государством неотъемлемое право на индивидуальную или, я подчеркиваю, или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения извне. В ближайшее время после завершения предварительного расследования мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки проведения террористической агрессии против нашей страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

При этом глава государства отметил, что отдельные СМИ и общественные институты продолжают вброс ложной информации, основанной на вымыслах и непроверенных фактах.