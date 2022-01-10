15:17 10.01.2022
Мы представим миру доказательства террористической агрессии против Казахстана — Токаев
Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщил, что в ближайшее время на суд мировой общественности будут представлены дополнительные доказательства террористической агрессии против Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Устав Организации Объединенных Наций признает за каждым государством неотъемлемое право на индивидуальную или, я подчеркиваю, или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения извне. В ближайшее время после завершения предварительного расследования мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки проведения террористической агрессии против нашей страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
При этом глава государства отметил, что отдельные СМИ и общественные институты продолжают вброс ложной информации, основанной на вымыслах и непроверенных фактах.
Уверен, что международные организации, включая ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, а также международные гуманитарные организации, заинтересованы в полном и беспристрастном расследовании незаконных действий террористов, преступников, злоумышленников. В то же время делать поспешных выводов не следует. Я благодарю всех, кто с самого начала был уверен в том, что Казахстан преодолеет этот сложный этап в нашей новейшей истории.Глава государства РК