16:58 10.01.2022
В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: Zakon.kz
На юге и востоке Алматинской области синоптики прогнозируют туман, гололед. В районе Жаланашколя ветер юго-восточный, 18-23 м/с.
В Талдыкоргане ночью и утром ожидается гололед.
На востоке Карагандинской области — туман.
На западе Западно-Казахстанской области — туман.
На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. Ветер восточный, юго-восточный, 15-20 м/с.
В Шымкенте ночью и утром — туман.
В Туркестане ночью и утром — туман.