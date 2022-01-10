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Законодательство РК
16:58 10.01.2022

В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

дорога, туман Фото: Zakon.kz
В четырех областях РК 11 января объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.

На юге и востоке Алматинской области синоптики прогнозируют туман, гололед. В районе Жаланашколя ветер юго-восточный, 18-23 м/с.

В Талдыкоргане ночью и утром ожидается гололед.

На востоке Карагандинской области — туман.

На западе Западно-Казахстанской области — туман.

На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. Ветер восточный, юго-восточный, 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью и утром — туман.

В Туркестане ночью и утром — туман.

Анастасия Стативкина
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