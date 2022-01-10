Власти Алматы обратились к владельцам магазинов у дома

Прежде всего, мы выражаем благодарность владельцам небольших магазинов у дома, которые в период приостановления работы крупных торговых сетей обеспечивали граждан товарами первой необходимости. В то же время мы призываем данных предпринимателей не завышать цены на социально значимые продовольственные товары, в первую очередь на формовой социальный хлеб, яйца первой категории, молочную продукцию, бакалею. Еркебулан Оразалин

В пресс-службе управления отметили, что в Алматы продолжается работа по стабилизации цен на социально значимые товары.

В целях предотвращения необоснованного завышения цен Управлением предпринимательства и инвестиций Алматы совместно с районными акиматами налаживаются прямые поставки СЗПТ в магазины В, С класса (магазины у дома) напрямую от производителей. Пресс-служба Управления предпринимательства и инвестиций Алматы

Заказы на оптовую поставку СЗПТ для владельцев магазинов у дома принимаются по телефону горячей линии +7 707 787 95 35.

Кроме того, как отметили в ведомстве, для стабилизации цен на СЗПТ запущены филиалы крупных торговых сетей.

На сегодня в Алматы открыт 91 филиал супермаркетов (Magnum, ToiMart, Small, «Юбилейный»), где есть возможность регулирования торговой надбавки. Возобновили работу 10 продовольственных рынков («Таусамалы», «Барыс-4», «Арыстан», «Алматы-1», «Айнабулак», «Карасу», «Тастак», «Береке», «Жулдыз», «Турксиб»). Пресс-служба Управления предпринимательства и инвестиций Алматы

9 января аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил ход работ по восстановлению жизнедеятельности города. Он заявил, что продовольственная безопасность Алматы на особом контроле.