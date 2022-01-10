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Законодательство РК
17:48 10.01.2022

МОН РК опубликовало номера горячей линии по вопросам образования

Номера горячей линии по вопросам образования опубликовало Министерство образования и науки РК, передает Zakon.kz.

Номера горячей линии региональных управлений образования:

1. Город Нур-Султан

  • 8 (7172) 55 68 70;

  • +7 701 255 46 97;

2. Город Алматы

  • +7 776 243 03 59;

3. Город Шымкент

  • 8 (7252) 39 49 26;

  • +7 777 556 20 79;

  • +7 707 904 04 95;

4. Алматинская область

  • +7 747 502 85 38;

5. Акмолинская область

  • 8 (7162) 72 29 03;

  • +7 771 349 11 21;

  • +7 708 444 52 32;

6. Актюбинская область

  • +7 776 038 78 78;

  • +7 705 507 71 78;

  • +7 705 744 47 44;

7. Атырауская область

  • 8 (7122) 27 09 42;

  • +7 702 118 21 28;

  • +7 775 005 22 01;

8. Восточно-Казахстанская область

  • 8 (7232) 70 23 57;

  • +7 705 623 85 31;

9. Жамбылская область

  • 8 (7262) 614 24 05;

  • +7 708 614 24 05;

10. Западно-Казахстанская область

  • 8 (7112) 2604 63;

  • +7 747 475 25 31;

11. Карагандинская область

  • 8 (7212) 25 25 02;

  • +7 747 491 12 91;

12. Костанайская область

  • 8 (7142) 37 98 58;

  • +7 708 087 42 01;

13. Кызылординская область

  • 8 (7242) 60 54 81;

  • +7 778 60 54 81;

  • +7 777 340 70 30;

  • +7 705 787 25 96;

14. Мангистауская область

  • 8 (7292) 57 12 27;

  • 8 (7292) 60 75 15;

  • +7 702 995 36 39;

  • +7 701 677 26 04;

15. Павлодарская область

  • 8 (7182) 32 09 65;

  • +7 702 412 70 04;

  • +7 701 523 19 70;

16. Северо-Казахстанская область

  • 8 (7152) 35 00 07;

  • +7 708 432 44 58;

17. Туркестанская область

  • +7 707 684 71 00;

  • +7 700 205 94 10;

  • +7 702 625 65 62.

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Номера горячей линии МОН РК:

Комитет по охране прав детей

  • 8 (7172) 74 25 28;

  • +7 776 170 73 83;

  • +7 777 183 65 67;

  • +7 701 378 66 29;

Комитет дошкольного и среднего образования

  • 8 (7172) 74 27 40;

Департамент технического и профессионального образования

  • 8 (7172) 74 20 31;

  • +7 747 717 10 68;

Департамент высшего и послевузовского образования

  • 8 (7172) 74 16 24;

  • 8 (7172) 74 20 67;

  • 8 (7172) 74 23 52;

  • +7 708 664 10 40.

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