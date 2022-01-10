МОН РК опубликовало номера горячей линии по вопросам образования
Номера горячей линии региональных управлений образования:
1. Город Нур-Султан
8 (7172) 55 68 70;
+7 701 255 46 97;
2. Город Алматы
+7 776 243 03 59;
3. Город Шымкент
8 (7252) 39 49 26;
+7 777 556 20 79;
+7 707 904 04 95;
4. Алматинская область
+7 747 502 85 38;
5. Акмолинская область
8 (7162) 72 29 03;
+7 771 349 11 21;
+7 708 444 52 32;
6. Актюбинская область
+7 776 038 78 78;
+7 705 507 71 78;
+7 705 744 47 44;
7. Атырауская область
8 (7122) 27 09 42;
+7 702 118 21 28;
+7 775 005 22 01;
8. Восточно-Казахстанская область
8 (7232) 70 23 57;
+7 705 623 85 31;
9. Жамбылская область
8 (7262) 614 24 05;
+7 708 614 24 05;
10. Западно-Казахстанская область
8 (7112) 2604 63;
+7 747 475 25 31;
11. Карагандинская область
8 (7212) 25 25 02;
+7 747 491 12 91;
12. Костанайская область
8 (7142) 37 98 58;
+7 708 087 42 01;
13. Кызылординская область
8 (7242) 60 54 81;
+7 778 60 54 81;
+7 777 340 70 30;
+7 705 787 25 96;
14. Мангистауская область
8 (7292) 57 12 27;
8 (7292) 60 75 15;
+7 702 995 36 39;
+7 701 677 26 04;
15. Павлодарская область
8 (7182) 32 09 65;
+7 702 412 70 04;
+7 701 523 19 70;
16. Северо-Казахстанская область
8 (7152) 35 00 07;
+7 708 432 44 58;
17. Туркестанская область
+7 707 684 71 00;
+7 700 205 94 10;
+7 702 625 65 62.
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Номера горячей линии МОН РК:
Комитет по охране прав детей
8 (7172) 74 25 28;
+7 776 170 73 83;
+7 777 183 65 67;
+7 701 378 66 29;
Комитет дошкольного и среднего образования
8 (7172) 74 27 40;
Департамент технического и профессионального образования
8 (7172) 74 20 31;
+7 747 717 10 68;
Департамент высшего и послевузовского образования
8 (7172) 74 16 24;
8 (7172) 74 20 67;
8 (7172) 74 23 52;
+7 708 664 10 40.