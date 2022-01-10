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19:24 10.01.2022

Главный полицейский Алматы посетил семьи погибших коллег

комендант Алматы Фото: gov.kz
Начальник ДП города Канат Таймерденов посетил семьи погибших от рук террористов сержанта полиции Алена Асылханова, старшины полиции Рината Камбетова и младшего сержанта полиции Нурболсына Алмасова, передает Zakon.kz.

Полицейские были смертельно ранены при отражении нападения на административное здание отдела полиции при УП Алмалинского района и объект стратегического значения.

Мы скорбим вместе с родными погибших в борьбе с террористами коллег. Они – настоящие герои, отдавшие жизни во благо безопасности  граждан. Ратный подвиг Нурболсына Алмасова, Рината Камбетова и Алена Асылханова, а также их беззаветное служение Родине станут ярким примером для нас и будущего поколения. Вечная память. Начальник ДП города Алматы Канат Таймерденов

  • сержант полиции Асылханов Ален Мухитович, 1993 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2015 года, был женат, воспитывал годовалого сына;

  • младший сержант полиции Алмасов Нұрболсын Ғаниұлы, 1994 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2021 года, был холост;

  • старшина полиции Камбетов Ринат Талгатович, 1988 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2010 года, был женат, воспитывал двух сыновей.

Всего в результате пресечения террористических атак, а также отражения вооруженных нападений на административные здания госорганов и стратегические объекты погибли три сотрудника алматинской полиции, еще 176 стражей порядка получили ранения, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.  

Елена Беляева
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