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Законодательство РК
19:37 10.01.2022

Просроченные из-за режима ЧП визы продлят — ДП Павлодарской области

Паспорт документ Фото: Zakon.kz
В миграционной полиции региона рассказали о мерах, которые будут действовать во время режима чрезвычайного положения с 6 по 19 января, передает Zakon.kz.

В пресс-службе областного департамента полиции Pavlodarnews.kz сообщили, что всем гражданам, в том числе иностранцам и лицам без гражданства сроки действия видов на жительство, виз РК и разрешений на временное пребывание, сроки которых истекают в период ЧП, выдача или продление документов будут осуществляться без привлечения к административной ответственности. 

Как уточняется, иностранцы, не имеющие оснований для дальнейшего пребывания в стране, к примеру, разрешения на работу, воссоединение с семьей, не освобождаются от правовой ответственности. В таком случае иностранцу рекомендуется выехать в страну гражданства либо преимущественного проживания в ближайшие 10-15 дней.

Елена Беляева
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