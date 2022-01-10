Просроченные из-за режима ЧП визы продлят — ДП Павлодарской области

В пресс-службе областного департамента полиции Pavlodarnews.kz сообщили, что всем гражданам, в том числе иностранцам и лицам без гражданства сроки действия видов на жительство, виз РК и разрешений на временное пребывание, сроки которых истекают в период ЧП, выдача или продление документов будут осуществляться без привлечения к административной ответственности.

Как уточняется, иностранцы, не имеющие оснований для дальнейшего пребывания в стране, к примеру, разрешения на работу, воссоединение с семьей, не освобождаются от правовой ответственности. В таком случае иностранцу рекомендуется выехать в страну гражданства либо преимущественного проживания в ближайшие 10-15 дней.