20:23 10.01.2022
Елена Рыбакина заняла 13-е место в списке лучших теннисисток мира
Фото: Пресс-служба КТФ
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный список лучших игроков мира, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, ранее никогда казахстанские теннисистки так близко к десятке лучших не приближались.
Юлия Путинцева в данный момент занимает 43-ю строчку, Зарина Дияс — 108-ю.
В парном разряде у Рыбакиной 52-е место, у Анны Данилиной — 75-е, а у Жибек Куламбаевой — 319-е.