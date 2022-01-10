Елена Рыбакина заняла 13-е место в списке лучших теннисисток мира

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, ранее никогда казахстанские теннисистки так близко к десятке лучших не приближались.

Юлия Путинцева в данный момент занимает 43-ю строчку, Зарина Дияс — 108-ю.

В парном разряде у Рыбакиной 52-е место, у Анны Данилиной — 75-е, а у Жибек Куламбаевой — 319-е.