Китай выразил соболезнования близким погибших в ходе беспорядков в Казахстане

В ходе беседы руководитель внешнеполитического ведомства Китая от лица руководства и народа КНР выразил слова соболезнования родным и близким погибших в ходе беспорядков в Казахстане.

Он также заявил о поддержке действий президента и правительства РК по защите суверенитета и территориальной целостности, а также об уверенности китайской стороны в скорейшей стабилизации ситуации в стране.

Тлеуберди информировал о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и восстановлении нормальной жизнедеятельности в стране.

Министры обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и график внешнеполитических мероприятий между двумя государствами.