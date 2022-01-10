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Законодательство РК
20:35 10.01.2022

Китай выразил соболезнования близким погибших в ходе беспорядков в Казахстане

Китай, Казахстан Фото: gov.kz
По инициативе китайской стороны состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности заместителя премьер-министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с членом Государственного совета, министром иностранных дел КНР Ван И, передает Zakon.kz.

В ходе беседы руководитель внешнеполитического ведомства Китая от лица руководства и народа КНР выразил слова соболезнования родным и близким погибших в ходе беспорядков в Казахстане.

Он также заявил о поддержке действий президента и правительства РК по защите суверенитета и территориальной целостности, а также об уверенности китайской стороны в скорейшей стабилизации ситуации в стране.

Тлеуберди информировал о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и восстановлении нормальной жизнедеятельности в стране.

Министры обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и график внешнеполитических мероприятий между двумя государствами.

Елена Беляева
Беспорядки-2022 Тлеуберди Мухтар Казахстан Китай
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