20:35 10.01.2022
Китай выразил соболезнования близким погибших в ходе беспорядков в Казахстане
Фото: gov.kz
По инициативе китайской стороны состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности заместителя премьер-министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с членом Государственного совета, министром иностранных дел КНР Ван И, передает Zakon.kz.
В ходе беседы руководитель внешнеполитического ведомства Китая от лица руководства и народа КНР выразил слова соболезнования родным и близким погибших в ходе беспорядков в Казахстане.
Он также заявил о поддержке действий президента и правительства РК по защите суверенитета и территориальной целостности, а также об уверенности китайской стороны в скорейшей стабилизации ситуации в стране.
Тлеуберди информировал о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и восстановлении нормальной жизнедеятельности в стране.
Министры обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и график внешнеполитических мероприятий между двумя государствами.