21:26 10.01.2022
Всем семьям погибших военнослужащих и полицейских выдадут квартиры
Фото: Zakon.kz
Союз строительной отрасли РК, сознавая социальную ответственность перед народом в столь непростой момент для каждого из нас, полностью поддерживает курс главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz.
Общественный фонд «Народу Казахстана», созданный по инициативе Президента страны совместно с членами союза, в лице строительных компаний: Qazaq Stroy, «Атрис-Строй», «Диал Строй», Exclusive Group, Kusto Home, Nest Stroy, Saba Group KZ, Sheber Group, Tau Development, Time Group Hayat Construction, выдадут квартиры всем семьям военнослужащих и полицейских погибших при защите гражданского населения от террористических атак.
В настоящее время союз помогает в расчистке пострадавших объектов и восстановлении города Алматы, мобилизовав необходимое количество специалистов и техники.
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию в Казахстане, призываем представителей отечественного бизнеса также продолжать поддерживать инициативу главы государства, проявлять гражданскую солидарность и патриотизм. Союз строительной отрасли РК