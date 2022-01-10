Всем семьям погибших военнослужащих и полицейских выдадут квартиры

Общественный фонд «Народу Казахстана», созданный по инициативе Президента страны совместно с членами союза, в лице строительных компаний: Qazaq Stroy, «Атрис-Строй», «Диал Строй», Exclusive Group, Kusto Home, Nest Stroy, Saba Group KZ, Sheber Group, Tau Development, Time Group Hayat Construction, выдадут квартиры всем семьям военнослужащих и полицейских погибших при защите гражданского населения от террористических атак.

В настоящее время союз помогает в расчистке пострадавших объектов и восстановлении города Алматы, мобилизовав необходимое количество специалистов и техники.