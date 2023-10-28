Какую помощь получат семьи погибших на шахте Костенко
Глава Минтруда уточнила, что семьям погибших будут назначены пособия по потере кормильца из трех источников:
- республиканского бюджета,
- социального страхования,
- компании по страхованию жизни.
"Общий ежемесячный средний размер выплат составит 400-500 тыс. тенге до достижения иждивенцами 18-летнего возраста. Если дети будут обучаться в вузах, то до 23 лет. Выплата всех средств пока будет обеспечена именно через "АрселорМиттал Темиртау", – отметила Светлана Жакупова.
По ее словам, компания обязана, в соответствии с коллективным договором, оплатить риски годовой оплаты.
"Все расходы, связанные с погребением, АМТ берет на себя. Обучение детей в вузах тоже должен взять на себя АМТ".Светлана Жакупова
28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. На момент аварии в шахте находились 252 человека. 206 из них поднялись на поверхность самостоятельно. Позднее количество погибших увеличилось до 32-х. Предварительная причина ЧП, по версии "АрселорМиттал Темиртау", – в лаве произошел взрыв газометана. 29 октября в стране объявлен Днем общенационального траура.
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По факту возгорания на шахте им. Костенко в Карагандинской области Генпрокуратурой РК начато досудебное расследование, которое будут проводить по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК.
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Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Вместе с тем президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".
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Позднее стало известно, что после очередного ЧП на шахте права собственности на АО "АрселорМиттал Темиртау" передадут Казахстану, и предприятие по поручению президента возглавит Вадим Басин, который в настоящее время занимает должность первого замакима Карагандинской области.