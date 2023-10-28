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Какую помощь получат семьи погибших на шахте Костенко

Какую помощь получат семьи погибших на шахте Костенко Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова рассказала главе государства Касым-Жомарту Токаеву о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших на шахте им. Костенко в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Глава Минтруда уточнила, что семьям погибших будут назначены пособия по потере кормильца из трех источников:

  • республиканского бюджета,
  • социального страхования,
  • компании по страхованию жизни.
"Общий ежемесячный средний размер выплат составит 400-500 тыс. тенге до достижения иждивенцами 18-летнего возраста. Если дети будут обучаться в вузах, то до 23 лет. Выплата всех средств пока будет обеспечена именно через "АрселорМиттал Темиртау", – отметила Светлана Жакупова.

По ее словам, компания обязана, в соответствии с коллективным договором, оплатить риски годовой оплаты.

"Все расходы, связанные с погребением, АМТ берет на себя. Обучение детей в вузах тоже должен взять на себя АМТ".Светлана Жакупова

28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. На момент аварии в шахте находились 252 человека. 206 из них поднялись на поверхность самостоятельно. Позднее количество погибших увеличилось до 32-х. Предварительная причина ЧП, по версии "АрселорМиттал Темиртау", – в лаве произошел взрыв газометана. 29 октября в стране объявлен Днем общенационального траура.

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По факту возгорания на шахте им. Костенко в Карагандинской области Генпрокуратурой РК начато досудебное расследование, которое будут проводить по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК.

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Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Вместе с тем президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".

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Позднее стало известно, что после очередного ЧП на шахте права собственности на АО "АрселорМиттал Темиртау" передадут Казахстану, и предприятие по поручению президента возглавит Вадим Басин, который в настоящее время занимает должность первого замакима Карагандинской области.

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