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Законодательство РК
22:14 10.01.2022

Минобороны РК: задача миротворцев — охрана стратегических объектов

охрана обьектов Фото: Министерство обороны РК
В Алматы создан штаб Коллективных миротворческих сил ОДКБ, координирующий действия частей и подразделений организации, принимающих участие в обеспечении мероприятий чрезвычайного положения, передает Zakon.kz.

Первые самолеты с российским воинским контингентом на борту приземлились в Казахстане 6 января. Вслед за ними оперативно прибыли миротворческие контингенты из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Общая численность миротворческого контингента составляет более 2 тыс. человек.

Правовой основой для размещения контингента в нашей стране являются статьи 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Соглашение о миротворческой деятельности и обращение президента Республики Казахстан об оказании соответствующей помощи.Пресс-служба Минобороны РК

В мандат миротворческих сил входит охрана стратегических объектов. Контингенты реализуют функции  прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, воинских складов и других стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность граждан.

Как уточняется, военнослужащие коллективных миротворческих сил государств — участников ОДКБ не привлекаются к участию в антитеррористической операции.

К примеру, миротворческое подразделение из Кыргызстана обеспечивает безопасность Алматинской ТЭЦ-2. Российские миротворцы приступили к охране аэропорта. Они несут служу на постах и наблюдательных вышках. Кроме того, в районе авиагавани летают военные беспилотники.

Справочно: миротворческие контингенты государств – членов ОДКБ – специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые государствами – членами организации в состав миротворческих сил ОДКБ.  Состав, структура и численность Коллективных миротворческих сил определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для каждой миротворческой операции в отдельности, исходя из объема решаемых задач и конкретной обстановки в зоне конфликта.

Елена Беляева
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