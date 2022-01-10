Минобороны РК: задача миротворцев — охрана стратегических объектов
Первые самолеты с российским воинским контингентом на борту приземлились в Казахстане 6 января. Вслед за ними оперативно прибыли миротворческие контингенты из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Общая численность миротворческого контингента составляет более 2 тыс. человек.
Правовой основой для размещения контингента в нашей стране являются статьи 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Соглашение о миротворческой деятельности и обращение президента Республики Казахстан об оказании соответствующей помощи.Пресс-служба Минобороны РК
В мандат миротворческих сил входит охрана стратегических объектов. Контингенты реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, воинских складов и других стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность граждан.
Как уточняется, военнослужащие коллективных миротворческих сил государств — участников ОДКБ не привлекаются к участию в антитеррористической операции.
К примеру, миротворческое подразделение из Кыргызстана обеспечивает безопасность Алматинской ТЭЦ-2. Российские миротворцы приступили к охране аэропорта. Они несут служу на постах и наблюдательных вышках. Кроме того, в районе авиагавани летают военные беспилотники.
Справочно: миротворческие контингенты государств – членов ОДКБ – специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые государствами – членами организации в состав миротворческих сил ОДКБ. Состав, структура и численность Коллективных миротворческих сил определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для каждой миротворческой операции в отдельности, исходя из объема решаемых задач и конкретной обстановки в зоне конфликта.