Минобороны РК: задача миротворцев — охрана стратегических объектов

Первые самолеты с российским воинским контингентом на борту приземлились в Казахстане 6 января. Вслед за ними оперативно прибыли миротворческие контингенты из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Общая численность миротворческого контингента составляет более 2 тыс. человек.

Правовой основой для размещения контингента в нашей стране являются статьи 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Соглашение о миротворческой деятельности и обращение президента Республики Казахстан об оказании соответствующей помощи. Пресс-служба Минобороны РК

В мандат миротворческих сил входит охрана стратегических объектов. Контингенты реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, воинских складов и других стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность граждан.

Как уточняется, военнослужащие коллективных миротворческих сил государств — участников ОДКБ не привлекаются к участию в антитеррористической операции.

К примеру, миротворческое подразделение из Кыргызстана обеспечивает безопасность Алматинской ТЭЦ-2. Российские миротворцы приступили к охране аэропорта. Они несут служу на постах и наблюдательных вышках. Кроме того, в районе авиагавани летают военные беспилотники.