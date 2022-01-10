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Законодательство РК
23:42 10.01.2022

После массовых беспорядков 48 человек находятся в больницах Шымкента

больница Фото: Zakon.kz
В городском управлении здравоохранения рассказали, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации, передает Zakon.kz.

Как сообщает «Хабар 24», чаще всего люди поступали с огнестрельными и колото-резаными ранениями.

Во время массовых беспорядков медицинские учреждения Шымкента работали в усиленном режиме. За помощью обратились более 100 человек. Половина из них – военные и сотрудники правоохранительных органов. На данный момент многие стражи порядка выписаны и по собственному желанию решили сразу вернуться на службу.

Сейчас у нас в Шымкенте в больницах получают лечение более 40 пациентов. Наиболее распространенными видами травм являются огнестрельные и колото-резаные ранения.Руководитель Управления здравоохранения города Шымкента Бакытжан Позилов

По информации главного врача города, два медработника получили травмы, семь карет скорой помощи повреждены.

В полиции сообщили, что в данное время ситуация в Шымкенте под контролем.

Елена Беляева
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