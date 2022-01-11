00:05 11.01.2022
Находящиеся в роуминге россияне смогут бесплатно звонить в Казахстане
Фото: pixabay
В Минцифры Российской Федерации рассказали о том, что нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна россиянам с 12 по 19 января, передает Zakon.kz.
Как сообщает ТАСС, россияне смогут бесплатно звонить в диппредставительства и авиакомпании в РК для решения вопросов пребывания в стране.
Кроме того, они смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора, но при условии, что они находились в соседней стране во время беспорядков с 5 января.