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Законодательство РК
00:05 11.01.2022

Находящиеся в роуминге россияне смогут бесплатно звонить в Казахстане

роуминг Фото: pixabay
В Минцифры Российской Федерации рассказали о том, что нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна россиянам с 12 по 19 января, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, россияне смогут бесплатно звонить в диппредставительства и авиакомпании в РК для решения вопросов пребывания в стране.

Кроме того, они смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора, но при условии, что они находились в соседней стране во время беспорядков с 5 января.

Елена Беляева
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