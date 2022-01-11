Морозы на севере, тепло на юге — прогноз погоды в Казахстане на 11-13 января

Отрог уходящего антициклона все еще будет оказывать влияние на северные, центральные и восточные регионы страны, сохранятся морозы до -20...-25°C, местами -30°C, передает «Казинформ» сообщение «Казгидромета».

12 января северный и южный циклоны принесут с собой снег, метели, а также кратковременное повышение температуры воздуха.

Однако 13 января придет холодный северо-западный антициклон, который вновь вызовет морозы, на северо-западе, севере, востоке, в центре страны до -30°C.

В южных и юго-восточных регионах Казахстана ожидаются дождь, снег, туман, гололед и усиление ветра. Также синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха до +2...+10°C. Такая погода будет сформирована под влиянием южного циклона.