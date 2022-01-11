Число заболевших COVID-19 продолжает расти в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2216 новых случаев заболевания COVID-19, из них:
в Нур-Султане – 1494;
в Алматы – 80;
в Шымкенте – 141;
в Акмолинской области – 27;
в Актюбинской области – 34;
в Алматинской области – 29;
в Атырауской области – 97;
в ВКО – 24;
в Жамбылской области – 46;
в ЗКО – 24;
в Карагандинской области – 51;
в Костанайской области – 3;
в Кызылординской области – 37;
в Мангистауской области – 28;
в Павлодарской области – 39;
в СКО – 25;
в Туркестанской области – 37.
Всего в стране подтверждено 999 654 случаев заболевания COVID-19.
547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 139;
в Алматы – 0;
в Шымкенте – 0;
в Акмолинской области – 46;
в Актюбинской области – 0;
в Алматинской области – 15;
в Атырауской области – 7;
в ВКО – 5;
в Жамбылской области – 11;
в ЗКО – 128;
в Карагандинской области – 12;
в Костанайской области – 31;
в Кызылординской области – 9;
в Мангистауской области – 13;
в Павлодарской области – 40;
в СКО – 86;
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 964 713 человек.
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