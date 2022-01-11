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08:04 11.01.2022

Число заболевших COVID-19 продолжает расти в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 11 января Фото: Zakon.kz
За сутки в стране зарегистрировали на 129 заболевших больше, чем днем ранее. Всплеск заболеваний продолжают фиксировать в Нур-Султане, в столице выявили 1494 заболевших, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2216 новых случаев заболевания COVID-19, из них:

  • в Нур-Султане – 1494;

  • в Алматы – 80;

  • в Шымкенте – 141;

  • в Акмолинской области – 27;

  • в Актюбинской области – 34;

  • в Алматинской области – 29;

  • в Атырауской области – 97;

  • в ВКО – 24;

  • в Жамбылской области – 46;

  • в ЗКО – 24;

  • в Карагандинской области – 51;

  • в Костанайской области – 3;

  • в Кызылординской области – 37;

  • в Мангистауской области – 28;

  • в Павлодарской области – 39;

  • в СКО – 25;

  • в Туркестанской области – 37.

Всего в стране подтверждено 999 654 случаев заболевания COVID-19.

547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 139;

  • в Алматы – 0;

  • в Шымкенте – 0;

  • в Акмолинской области – 46;

  • в Актюбинской области – 0;

  • в Алматинской области – 15;

  • в Атырауской области – 7;

  • в ВКО – 5;

  • в Жамбылской области – 11;

  • в ЗКО – 128;

  • в Карагандинской области – 12;

  • в Костанайской области – 31;

  • в Кызылординской области – 9;

  • в Мангистауской области – 13;

  • в Павлодарской области – 40;

  • в СКО – 86;

  • в Туркестанской области – 5.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 964 713 человек.

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