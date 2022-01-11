Число заболевших COVID-19 продолжает расти в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2216 новых случаев заболевания COVID-19, из них:

в Нур-Султане – 1494;

в Алматы – 80;

в Шымкенте – 141;

в Акмолинской области – 27;

в Актюбинской области – 34;

в Алматинской области – 29;

в Атырауской области – 97;

в ВКО – 24;

в Жамбылской области – 46;

в ЗКО – 24;

в Карагандинской области – 51;

в Костанайской области – 3;

в Кызылординской области – 37;

в Мангистауской области – 28;

в Павлодарской области – 39;

в СКО – 25;

в Туркестанской области – 37.

Всего в стране подтверждено 999 654 случаев заболевания COVID-19.

547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 139;

в Алматы – 0;

в Шымкенте – 0;

в Акмолинской области – 46;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 15;

в Атырауской области – 7;

в ВКО – 5;

в Жамбылской области – 11;

в ЗКО – 128;

в Карагандинской области – 12;

в Костанайской области – 31;

в Кызылординской области – 9;

в Мангистауской области – 13;

в Павлодарской области – 40;

в СКО – 86;

в Туркестанской области – 5.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 964 713 человек.