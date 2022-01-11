Погода без осадков ожидается в Казахстане

Большая часть РК будет находиться под влиянием обширного антициклона, установится погода без осадков. Лишь на западе и востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега. Местами по республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра, низовая метель. РГП «Казгидромет»

На западе, в центре Атырауской области синоптики прогнозируют туман, гололед, на востоке области – усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью на западе, в центре Мангистауской области – гололед, на юге области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на западе Актюбинской области – низовая метель, ночью на востоке области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области – туман, в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге, востоке Алматинской области – туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра до 18-23 м/с.

На севере Восточно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с, ночью на севере области – низовая метель.

На севере и в горных районах Жамбылской области – туман, гололед. На юго-востоке Акмолинской области, на западе Западно-Казахстанской области, на востоке Костанайской, Карагандинской областей, в центре Кызылординской области, на юге Северо-Казахстанской, Павлодарской областей ожидается туман.

В Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -23...-25°С, днем -16...-18°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С , днем +2...+4°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем +6...+8°С.