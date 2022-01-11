Глава нацхолдинга «Байтерек» обратился к казахстанцам

Коллектив национального управляющего холдинга «Байтерек» и его дочерних организаций с глубоким прискорбием воспринял трагические события в стране. Мы убеждены в стойкости соотечественников и верим, что сможем преодолеть этот кризис. Позвольте от имени своих коллег выразить искренние соболезнования родным и близким полицейских и военных, мирных жителей, погибших в ходе беспорядков. Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов

Он отметил, что холдинг поддерживает президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его меры по стабилизации ситуации в стране.

Считаем эти шаги своевременными и нужными в это тяжелое время. Хотел бы сказать, что в задачи холдинга и дочерних организаций входят поддержка предпринимателей в городах и селах, а также казахстанцев, нуждающихся в доступном жилье. И со своей стороны мы готовы оказать помощь пострадавшим от беспорядков предпринимателям в преодолении тяжелых времен. Айдар Арифханов

Коллектив холдинга «Байтерек» принял решение перечислить однодневную зарплату для оказания помощи пострадавшим от событий в Алматы.

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», который занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, готов оказать поддержку каждому предпринимателю в индивидуальном порядке.

АО «Аграрная кредитная корпорация» не будет начислять пеню и штрафы за просроченные платежи по кредитам корпорации и Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, начиная с 5 января до завершения режима ЧП – 19 января 2022 года.

АО «Экспортная страховая компания KazakhExport» продолжает поддержку казахстанских экспортеров в период действия режима ЧП и обеспечивает страховую защиту своих клиентов по всем действующим договорам. При несвоевременной оплате страховых премий действие страховой защиты не будет приостанавливаться. При риске наступления страхового случая клиенты могут обратиться к менеджерам за подробной консультацией.

Между тем АО «Отбасы банк» и АО «Казахстанская Жилищная Компания» в период ЧП не будут начислять пеню и штрафы за просрочку платежа по всем займам и за несвоевременное погашение ежемесячных плановых платежей.