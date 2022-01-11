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Законодательство РК
09:59 11.01.2022

В полиции рассказали, как быть, если истек срок действия документов во время ЧП

продление сроков Фото: Zakon.kz
Что делать, если у вас истек срок действия документов во время действия режима чрезвычайного положения на территории страны, рассказали в ДП Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Так, признаются действительными следующие документы, срок действия которых истек в период чрезвычайного положения:

  • паспорт и удостоверение личности гражданина РК;

  • вид на жительство иностранца в РК;

  • удостоверение лица без гражданства;

  • удостоверение беженца;

  • свидетельство лица, ищущего убежище;

  • разрешение на временное проживание в Республике Казахстан;

  • визы;

  • разрешение трудовому иммигранту.

срок действия документов

Фото: ДП ВКО

Замена (продление) вышеуказанных документов будет осуществляться после завершения действия чрезвычайного положения без привлечения к административной ответственности.Начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев

Как отметили в полиции, по указанным вопросам граждане РК и иностранцы могут обращаться в течение 30 суток после завершения действия чрезвычайного положения.

Лариса Черненко
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