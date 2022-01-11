В полиции рассказали, как быть, если истек срок действия документов во время ЧП

Так, признаются действительными следующие документы, срок действия которых истек в период чрезвычайного положения:

паспорт и удостоверение личности гражданина РК;

вид на жительство иностранца в РК;

удостоверение лица без гражданства;

удостоверение беженца;

свидетельство лица, ищущего убежище;

разрешение на временное проживание в Республике Казахстан;

визы;

разрешение трудовому иммигранту.

Фото: ДП ВКО

Замена (продление) вышеуказанных документов будет осуществляться после завершения действия чрезвычайного положения без привлечения к административной ответственности. Начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев

Как отметили в полиции, по указанным вопросам граждане РК и иностранцы могут обращаться в течение 30 суток после завершения действия чрезвычайного положения.