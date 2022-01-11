09:59 11.01.2022
В полиции рассказали, как быть, если истек срок действия документов во время ЧП
Фото: Zakon.kz
Что делать, если у вас истек срок действия документов во время действия режима чрезвычайного положения на территории страны, рассказали в ДП Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.
Так, признаются действительными следующие документы, срок действия которых истек в период чрезвычайного положения:
паспорт и удостоверение личности гражданина РК;
вид на жительство иностранца в РК;
удостоверение лица без гражданства;
удостоверение беженца;
свидетельство лица, ищущего убежище;
разрешение на временное проживание в Республике Казахстан;
визы;
разрешение трудовому иммигранту.
Фото: ДП ВКО
Замена (продление) вышеуказанных документов будет осуществляться после завершения действия чрезвычайного положения без привлечения к административной ответственности.Начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев
Как отметили в полиции, по указанным вопросам граждане РК и иностранцы могут обращаться в течение 30 суток после завершения действия чрезвычайного положения.