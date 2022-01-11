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Законодательство РК
10:03 11.01.2022

Ущерб бизнесу в Казахстане превысил 95 млрд тенге

Ущерб бизнесу Фото: Zakon.kz
В РК подсчитывают ущерб от беспорядков. На 11 января сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 95,3 млрд тг, передает Zakon.kz.

НПП «Атамекен» сообщает, что на 9:00 11 января общая сумма ущерба бизнесу от беспорядков составила, по приблизительным подсчетам, более 95,3 млрд тг (в Алматы 93,8 млрд тг).

Всего в колл-центр поступило 3507 звонков, в том числе по вопросам мародерства – 1669, свидетельства о форс-мажоре – 138, прохождения блок-постов – два, фонда поддержки пострадавшим предпринимателям – 11, а также 1671 звонок от физлиц.

В девяти регионах страны выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1709 объектах, из них в Алматы – 1408 субъектов, расположенных в 1578 объектах.

Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1448; общепит – 32; финсектор – 37; логистика – девять; СМИ – два.

Беспорядки в Казахстане начались в начале 2022 года. По данным на 11 января, в стране задержано 9900 человек.

Айтурган Азимжанова
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