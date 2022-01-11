В Казахстане задержали 9900 человек — МВД

На 11 января в органы внутренних дел доставлено 9900 лиц. Оперативный штаб МВД

В ведомстве отметили, что сотрудниками полиции с участием военнослужащих Нацгвардии и подразделений специального назначения в Таразе изъяты пистолет Макарова (одна единица), магазины к пистолету без патронов, бронежилет (одна единица), пневматический пистолет ТОЗ 35.

Начато досудебное расследование. Оперативный штаб МВД

Днем ранее в оперативном штабе МВД РК сообщали о задержании 7939 человек по стране.