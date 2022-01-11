09:32 11.01.2022
В Казахстане задержали 9900 человек — МВД
Фото: Zakon.kz
9900 человек задержали в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает Zakon.kz.
На 11 января в органы внутренних дел доставлено 9900 лиц.Оперативный штаб МВД
В ведомстве отметили, что сотрудниками полиции с участием военнослужащих Нацгвардии и подразделений специального назначения в Таразе изъяты пистолет Макарова (одна единица), магазины к пистолету без патронов, бронежилет (одна единица), пневматический пистолет ТОЗ 35.
Начато досудебное расследование.Оперативный штаб МВД
Днем ранее в оперативном штабе МВД РК сообщали о задержании 7939 человек по стране.