10:03 11.01.2022
В Нур-Султане загорелся магазин одежды
Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана
Сегодня в 08:54 в службу пожаротушения ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о пожаре по пр. Мангелик ел, 19/2. К моменту прибытия пожарных подразделением было установлено, что произошло возгорание в магазине Cotton. Пресс-служба ДЧС Нур-Султана
Отмечается, что на месте пожара работают 22 человека личного состава и четыре единицы техники.
Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана
Пожар локализован в 09:22. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется. Пресс-служба ДЧС Нур-Султана