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10:03 11.01.2022

В Нур-Султане загорелся магазин одежды

магазин Cotton Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана
По информации столичного ДЧС, жертв и пострадавших нет, передает Zakon.kz.
Сегодня в 08:54 в службу пожаротушения ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о пожаре по пр. Мангелик ел, 19/2. К моменту прибытия пожарных подразделением было установлено, что произошло возгорание в магазине Cotton. Пресс-служба ДЧС Нур-Султана

Отмечается, что на месте пожара работают 22 человека личного состава и четыре единицы техники.

загорелся магазин

Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана

Пожар локализован в 09:22. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется. Пресс-служба ДЧС Нур-Султана
Оксана Житникова
Нур-Султан
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