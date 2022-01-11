В Нур-Султане загорелся магазин одежды

Сегодня в 08:54 в службу пожаротушения ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о пожаре по пр. Мангелик ел, 19/2. К моменту прибытия пожарных подразделением было установлено, что произошло возгорание в магазине Cotton. Пресс-служба ДЧС Нур-Султана

Отмечается, что на месте пожара работают 22 человека личного состава и четыре единицы техники.

Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана