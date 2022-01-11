В Алматы во время беспорядков скончался судья

Пресс-служба городского суда Алматы сообщает, что во время беспорядков скончался судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы Мурат Абраев.

Руководство Алматинского горсуда, Администратора судов по Алматы выражает глубокие соболезнования родным и близким Абраева.

Беспорядки в Казахстане начались в начале 2022 года. По данным на 11 января, в стране задержано 9900 человек.